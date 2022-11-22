Zara возвращается в Россию

Испанский бренд одежды снова появится в торговых центрах и бутиках России.

Первые магазины возобновят свои продажи в самом начале нового года, это, несомненно, станет приятным подарком для всех модников.

Однако заменит, что найти магазин по привычной чётно-белой надписи теперь уже не получится.

Официальный логотип сократят до первой буквы и заменят на фирменный российский Z.

Как бы то ни было, в магазинах будет ассортимент такого же качества и, как утверждается, от тех же производителей.

В свою очередь, новые владельцы Zары обещают успевать за новыми трендами коллекции.