В России заметили самый живучий бренд

С недавних пор из России ушли несколько весьма знаковых брендов.

Zara, H&M, LV, D&G, Сartier освободили свои офисы и площади в крупных торговых центрах для будущих арендаторов.

Самым стойким итальянцем оказался Benetton.

Старожилом назвать его нельзя, так как основана компания в поздних шестидесятых, однако не оценить преданность изначальной концепции "одежды для всех" никак нельзя.

Напомним, Семья Бенеттон решила раз и навсегда до конца быть верными девизу: «Публичность- это United Colors».

В России открыто восторгаются стойкостью итальянцев.

"Ребята оказались самыми устойчивыми и не только дотянули до конца года, но при этом не закрываются и не уходят!", - радуются подписчики телеграм-каналов, - цены хоть и не похожи, на те, что при курсе в 75, зато ассортимент полноценный.

«Баскин Робинс» тоже, кстати, на месте - уточняют жители Патриарших.