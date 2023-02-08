В России стремительно дорожают огурцы
Стоимость килограмма огурцов в некоторых регионах России могут превысить исторический максимум .
По данным Росстата, за первые числа января цены на огурцы вымахали на 38,9 %. Еще на 16,6 % они «подросли» в отдельных регионах с 10 по 16 января. С 17 по 23 января они дорожали максимум на 18 %.
Сообщается, что, например, в Архангельске зеленые овощи сегодня обойдутся покупателю «всего» в 1390 рублей за килограмм. Чуть дешевле (300-400 рублей) огурчики стоят в Волгограде.
Причем, как сообщает информационный портал E1.ru, на соседней полке с местными уживаются огурцы из Азербайджана по 269,99 рубля... за 300 граммов.
То есть кило таких огурцов тоже в общей сложности обойдется приблизительно в тысячу рублей.
В Волгограде на эти деньги можно купить примерно 20 литров бензина или два килограмма королевских креветок.
На резонный вопрос: почему, экономиста Леонида Холода отвечает так: «Финальная стоимость огурцов зависит от многих факторов. Здесь вам и география поставок, и дороговизна сезона».
Более подробно ознакомится с динамикой роста цен можно на официальном ресурсе «Росстат».