В Екатеринбургском супермаркете появились огурцы по 720 рублей

В Екатеринбурге резко выросли цены на огурцы. На 1 февраля 2023 года они начали стоить почти как килограмм мяса.

В так называемых сетевых магазинах за зеленые плоды просят от 200 до 300 рублей, но это далеко не предел.

Самые дорогие огурцы в городе (а может быть и в стране) продают в местном универсаме по... 720 рублей за кило.

Сообщается, что совладелец фермерского магазина — брат российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского.

Невероятным ценником оснащены две позиции на прилавке: короткоплодные колючие и тепличные огурцы сорта «Эстафета».

Сами сотрудники разводят руками: покупатели берут овощи и так, никаких вопросов не задают.

Однако и очередей в указанной выше торговой точке журналистами издания Е1 тоже замечено не было.