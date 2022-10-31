С 1 ноября в России изменится график начисления пенсий и появятся новые льготы

С 1 ноября пенсии в России будут начислять по новому графику и появятся льготы, которых раньше не существовало. Из-за трехдневных выходных в начале месяца пенсионеры должны получить выплаты раньше срока. Даты начислений различаются в зависимости от региона.

Юрист Вадим Ткаченко рассказал, что будут проиндексированы пенсии некоторым категориям граждан. К ним относятся бывшие члены летных экипажей со стажем работы более 25 лет для мужчин и свыше 20 для женщин, а также экс-работники шахт и горноспасательных отраслей.

Уточняется, что пенсию проиндексируют автоматически – без посещения Пенсионного фонда. Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере.

Со следующего месяца появится принципиально новая льгота. Так, семьям мобилизованных полагается повышенная льгота на оплату коммунальных услуг.

Стало известно, что некоторые социальные выплаты будут начислять исключительно на карту «Мир». Речь, в частности, идет о выплатах почетным донорам, компенсаций за услуги ЖКХ.

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