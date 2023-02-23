Российские женщины рассказали, в каких сферах привыкли искать завидных женихов

Несколько тысяч россиянок поучаствовали в анонимном опросе и поделились мнением относительно наиболее привлекательных мужских профессий.

По опросам российских женщин, наиболее желанные спутники жизни работают в ресурсодобывающих отраслях. По крайней мере именно так уверены 33% опрошенных женщин.

28% считают, что лучше всего им подойдет тихоня-айтишник, а 22% хотят видеть своего мужа банкиром или финансистом.

О высококвалифицированном медицинском специалисте мечтают около четверти учувствовавших в опросе россиянок.

Меньше всего российских женщин интересуют преподаватели и логисты.

Строители и агенты недвижимости тоже не слишком в почёте.

За них проголосовали меньше 14% представительниц прекрасного пола.