12:50, 23 февраля 2023
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Российские женщины рассказали, в каких сферах привыкли искать завидных женихов
Несколько тысяч россиянок поучаствовали в анонимном опросе и поделились мнением относительно наиболее привлекательных мужских профессий.
По опросам российских женщин, наиболее желанные спутники жизни работают в ресурсодобывающих отраслях. По крайней мере именно так уверены 33% опрошенных женщин.
28% считают, что лучше всего им подойдет тихоня-айтишник, а 22% хотят видеть своего мужа банкиром или финансистом.
О высококвалифицированном медицинском специалисте мечтают около четверти учувствовавших в опросе россиянок.
Меньше всего российских женщин интересуют преподаватели и логисты.
Строители и агенты недвижимости тоже не слишком в почёте.
За них проголосовали меньше 14% представительниц прекрасного пола.