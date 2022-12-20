PRADA начала выпускать гробы

Модный дом PRADA не стесняется экспериментировать.

Один из концептов обуви, выпущенный миланской студией в 2022-м году, подозрительно напоминает домовину, или, проще говоря, гроб.

Узнаваемая шестиконечная форма батильонов в сочетании с глянцевым чёрным цветом и угловатыми линиями корпуса, действительно очень напоминает последнее человеческое ложе.

Несмотря кажущееся неудобство изделия, при ближайшем рассмотрении можно заметить вшитые прорезиненные калоши, фиксирующие ноги на щиколотках.

Серебристое лого и красная полоса не оставляют сомнений - это действительно итальянцы.

Эпатажная новинка, как ни странно, даже по карману не ударит.

Средняя стоимость на официальном сайте Prada 700 €.

К сожалению, концепт выпущен ограниченным тиражом.