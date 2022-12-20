PRADA начала выпускать гробы

18:52, 20 декабря 2022
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PRADA начала выпускать гробыИтальянский бренд PRADA начал торговать гробами
Модный дом PRADA не стесняется экспериментировать.
Один из концептов обуви, выпущенный миланской студией в 2022-м году, подозрительно напоминает домовину, или, проще говоря, гроб.
Узнаваемая шестиконечная форма батильонов в сочетании с глянцевым чёрным цветом и угловатыми линиями корпуса, действительно очень напоминает последнее человеческое ложе.
Несмотря кажущееся неудобство изделия, при ближайшем рассмотрении можно заметить вшитые прорезиненные калоши, фиксирующие ноги на щиколотках.
Серебристое лого и красная полоса не оставляют сомнений - это действительно итальянцы.
Эпатажная новинка, как ни странно, даже по карману не ударит.
Средняя стоимость на официальном сайте Prada 700 €.
К сожалению, концепт выпущен ограниченным тиражом.