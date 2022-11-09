Поставлена точка: одежда Zara и Bershka не будет продаваться в России даже под другими названиями

Вещей брендов Zara и Bershka в России больше не будет. Вопрос с их возвращением, который так усиленно обсуждается в последнее время, окончательно снят.

Владелец брендов - испанская компания Inditex - заявил, что одежда не будет представлена на территории России даже под другими названиями.

Новый владелец российского бизнеса – компания Daher – придет со своими брендами и коллекциями, не связанными с Inditex.

Напомним, испанский холдинг продал российский бизнес компании Daher - о сделке узнали в конце октября. Звучала информация, что магазины откроют под новым названием.

Торговые точки Zara и Bershka закрылись в России в марте. Закрытие последовало, как только другие западные компании - автомобильные, косметические и другие бренды - стали уходить из России. Некоторые марки спустя несколько месяцев объявили о возвращении: так, в России снова будут продаваться товары Lancome, Giorgio Armani и др.