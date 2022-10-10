Пиксельная одежда или восьмибитный шик

Молодой модельер Джонотан Андерсон, ответственный за развитие испанского модного дома Loewe, вновь удивил мир моды своим последним показом в Мадриде. Общий замысел новой концепции - максимальная искусственность образа, которая никак не противоречит его сексуальности. Экзотический цветок не перестаёт привлекать внимание даже при всей своей неестественной вычурности. Так и новая коллекция испанца не побоялась превратиться в вариацию на тему простейшей цифровой графики.

В середине показа на подиуме появились концепты, описанные самим Андерсоном как «пиксельный сбой» (pixelated glitch). Толстовки, худи и брючные костюмы, благодаря искусно продуманной системе умных 3D-швов,были больше похожи на незагруженные текстуры или на одежду персонажей Minecraft. Конечно, при близком знакомстве одежда может слегка утратить магию, однако на фотографиях она выглядит двухмерно.

Сам модельер считает, что мода – это далеко не только вещи. «Я никогда не начну просто создавать одежду. От моды мне всегда нужно нечто большее именно поэтому я стремлюсь к тому, чтобы у каждого платья и сумки Loewe была своя история», - признался Андерсон.