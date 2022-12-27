Какой цвет принесет счастье в новом году

Слух об удивительном цвете, который будет помогать в следующем году, наконец-то дошел и до России.

В преддверии праздника наши звёзды начали примерять наряды яркого красного оттенка из классического пантона.

Яркий цвет под номером FF0000 привлечёт на себя счастье и удачу в 2023-м году, а полутон красного вина (960018) успокоит своего обладателя и вселит в него духовную уверенность.

Также известно, что кролик не любит излишний пафос — ему по душе простые и лаконичные образы.

Однако, встретить праздник вы вполне можете попробовать в чёрном, розовом, фиолетовом или синем.

Все эти цвета, а также их сочетания, вы увидите в модных коллекциях грядущего года