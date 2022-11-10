Из московского ателье пропала дамская сумочка Hermes стоимостью в 7 млн рублей

Жертвой похищения стала дочь народного артиста РФ кларнетиста Рафаэля Багдасаряна и внучка генерала Ивана Шевечнко, освобождавшего Украину в годы ВОВ.

50-летняя Татьяна Беляева отдала сумку в ремонт в пятницу, не слишком упирая на ее стоимость.

Однако сотрудники мастерской на 1-й Тверской-Ямской быстро разобрались что к чему.

Самому предприимчивому из них хватило выходных, чтобы вынести сумочку из ателье, взять билет на самолет и затеряться в столице соседнего государства.

Причастность предполагаемого похитителя к преступлению пока подтверждается лишь данными видеокамеры.

На все попытки следователей связаться по телефону и выяснить, имеет ли инцидент политическую подоплеку или это обычная уголовщина - сотовый мастера отвечает красноречивым молчанием.