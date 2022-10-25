Источник назвал предполагаемый месяц открытия магазинов Zara в России

Любимые модницами магазины испанского бренда Zara могут открыться в России в январе 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок Алексей Поповичев.

Массмаркетовым брендом в России будет управлять новый собственник. Пока неизвестно, под каким названием откроется Zara – таких данных у Поповичева нет.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, уточнил, что Zara купила ливанская компания Azadea. Покупка обошлась ей примерно в 12 млрд рублей.

Утверждается, что название Zara заменят на New Fashion. Первое время магазины будут работать только в Москве. Первую партию товаров под другим брендом выставят в четырех торговых центрах: «Мега Теплый стан», «Метрополис», «Европейский» и «Авиапарк».

Магазины Zara закрылись 5 марта, также была прекращена онлайн-торговля. В России работали 86 торговых точек.

Фото: AHMAD GHARABLI/AFP/East News