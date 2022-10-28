Даня Милохин рассказал, за какую сумму арендовал «бомжатник» в Москве

Аренда элитной квартиры в Москве, которую блогер Даня Милохин превратил в бомжатник, обходилась в 210 тыс. рублей в месяц. Несмотря на внушительную плату, покупать свое жилье он не стремится.

Милохин не хочет привязывать себя к одному месту. Кроме того, после покупки недвижимости подругой Аней Покров блогер вовсе «передумал» решать квартирный вопрос. В планах юноши – путешествия и веселье.

Милохин снимал трехкомнатную квартиру в центре Москвы с другом Некоглаем. Комик Гурам Амарян наведался к ним и увидел беспорядок и антисанитарию. Высказываясь об условиях в квартире, он отмечал, будто «Даня приютил какого-то бомжа».

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News