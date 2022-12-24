Да сколько можно? Сколько заработали звезды за 2022 год

Сергей Шнуров и Григорий Лепс – самые богатые певцы России Брутальный лидер группы «Ленинград», несмотря на свою манеру «простого рабочего парня», зарабатывает за один концерт в среднем $150 тыс.

При этом, по данным журнала Forbes, в зависимости от сценической площадки или фирмы-заказчика, гонорары певца могут превышать $300 тыс. За последние два года Сергей заработал около $11 млн.

Неувядающий Григорий Лепс, удачно совмещающий пение с ювелирным бизнесом, год назад занял 36 строчку в рейтинге главных российских знаменитостей. За год он зарабатывает примерно $9 млн.

Молодой красавец по имени Егор Булаткин (Крид) не только завоевал своими песнями колоссальную зрительскую симпатию, но существенно повысил свое финансовое благополучие: годовой заработок Крида превысил $3,6 млн.