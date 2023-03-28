22:44, 28 марта 2023
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Французский бренд начал продавать балетки для мужчин за 70 тысяч рублей
Дизайнеры из Balenciaga прыгнули выше головы. Они первыми отважились запустить в продажу балетки для мужчин.
Информация об этом появилась на официальной странице бренда.
При ближайшем рассмотрении можно обратить внимание, что мужские туфельки обладают большими бантами, маленькими карбоновыми каблуками и сделаны из атласа с «эффектом потертости».
Как сообщает Lenta.ru, модель доступна в трёх цветах: чёрном бежевом и ярко-голубом.
Стоит новинка $ 925 или, в переводе на рубли по нынешнему курсу, около 70 000. В стоимость входит также бесплатная доставка.
Balenciaga не первый раз заигрывает с дозволенным. Относительно недавно в продаже появились брутальные ботинки BULLDOZER LACE-UP BOOT IN BLACK на резной подошве.