Французский бренд начал продавать балетки для мужчин за 70 тысяч рублей

Дизайнеры из Balenciaga прыгнули выше головы. Они первыми отважились запустить в продажу балетки для мужчин.

Информация об этом появилась на официальной странице бренда.

При ближайшем рассмотрении можно обратить внимание, что мужские туфельки обладают большими бантами, маленькими карбоновыми каблуками и сделаны из атласа с «эффектом потертости».

Как сообщает Lenta.ru, модель доступна в трёх цветах: чёрном бежевом и ярко-голубом.

Стоит новинка $ 925 или, в переводе на рубли по нынешнему курсу, около 70 000. В стоимость входит также бесплатная доставка.

Balenciaga не первый раз заигрывает с дозволенным. Относительно недавно в продаже появились брутальные ботинки BULLDOZER LACE-UP BOOT IN BLACK на резной подошве.