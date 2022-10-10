AVAVAV устроил первое в мире падающее дефиле

На Миланском показе высокой моды модели падали, как подкошенные Когда во время прохода по подиуму упала первая модель, публика тактично сделала вид, что не заметила конфуза. После второго падения в зале зашумели, после третьего – зрителей охватил шок.

Экстравагантный бренд одежды AVAVAV из Флоренции специализируется на создании фэшен-прецедентов. Принцип «это – запомнится» и в этот раз сработал на все 100 процентов. Особенно восторг охватил гостей после того, как на подиуме появилась сама дизайнер Беата Карлссон – и тоже растянулась на «заколдованном месте». Насколько удобна и безопасна одежда и обувь экстравагантной фирмы – судить, конечно, потребителям.

Известно, что среди нашумевших ноу-хау модельного дома наибольшей популярностью обладают Finger Chelsea boots - шпильки, имеющие форму кожаных туфель-перчаток. Их цена начинается с €600, однако на официальном сайте дизайнера все размеры уже раскуплены. Любителям агрессивной моды остается ждать пополнения коллекции.