Женщина поделилась шестиступенчатым способом стирки для идеальной белизны вещей

Затем в машину отправляются пищевая сода, грязные вещи, моющее средство хорошего качества и немного белого уксуса «в секцию цикла полоскания». «Стирайте одежду при самой высокой температуре, а потом высушите на солнце. Вот где вам пригодится жизнь в Австралии», - пошутила она.

По словам Каролины, если в точности следовать советам, то можно получить идеально белое постельное белье. Пользователи, опробовавшие метод, поделились впечатлениями. «Это работает, метод стал для меня как драгоценный камень», - написали в комментариях. «Я собираюсь сохранить это видео для рубашек мужа», - отметила другая подписчица.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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