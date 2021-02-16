Женщина поделилась шестиступенчатым способом стирки для идеальной белизны вещей
Как уточнила эксперт, потребуется всего несколько предметов домашнего обихода. Австралийка использует смесь пищевой соды, высококачественного стирального порошка, белого уксуса и солнечного света. Но, прежде чем начинать стирать, вы должны знать, что стиральная машина в хорошем состоянии.
«Во-первых, убедитесь, что ваша машина безупречна, - комментирует Каролина видео. - Затем добавьте в машину полстакана пищевой соды». Каролина чистит машину, протирая внутреннюю поверхность барабана сухой тряпкой.
Затем в машину отправляются пищевая сода, грязные вещи, моющее средство хорошего качества и немного белого уксуса «в секцию цикла полоскания». «Стирайте одежду при самой высокой температуре, а потом высушите на солнце. Вот где вам пригодится жизнь в Австралии», - пошутила она.
По словам Каролины, если в точности следовать советам, то можно получить идеально белое постельное белье. Пользователи, опробовавшие метод, поделились впечатлениями. «Это работает, метод стал для меня как драгоценный камень», - написали в комментариях. «Я собираюсь сохранить это видео для рубашек мужа», - отметила другая подписчица.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото и видео: Instagram/@carolina.mccauley, pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!