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Женщина поделилась шестиступенчатым способом стирки для идеальной белизны вещей

Мать двоих детей Каролина МакКоли из Перта, Австралия, раскрыла шестиступенчатый способ стирки, при которой белые вещи становятся идеально чистыми, пишет Metro.

Как уточнила эксперт, потребуется всего несколько предметов домашнего обихода. Австралийка использует смесь пищевой соды, высококачественного стирального порошка, белого уксуса и солнечного света. Но, прежде чем начинать стирать, вы должны знать, что стиральная машина в хорошем состоянии.

«Во-первых, убедитесь, что ваша машина безупречна, - комментирует Каролина видео. - Затем добавьте в машину полстакана пищевой соды». Каролина чистит машину, протирая внутреннюю поверхность барабана сухой тряпкой.

Затем в машину отправляются пищевая сода, грязные вещи, моющее средство хорошего качества и немного белого уксуса «в секцию цикла полоскания». «Стирайте одежду при самой высокой температуре, а потом высушите на солнце. Вот где вам пригодится жизнь в Австралии», - пошутила она.

По словам Каролины, если в точности следовать советам, то можно получить идеально белое постельное белье. Пользователи, опробовавшие метод, поделились впечатлениями. «Это работает, метод стал для меня как драгоценный камень», - написали в комментариях. «Я собираюсь сохранить это видео для рубашек мужа», - отметила другая подписчица.

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Фото и видео: Instagram/@carolina.mccauley, pexels.com

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