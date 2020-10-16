Воры объяснили, как выбирают квартиры для ограбления

Специалисты посоветовали всем предупреждать соседей в случае отъезда, чтобы они приглядывали за жильем. Если нужно отлучиться всего на один вечер, можно оставить включенным свет в прихожей. Для экономии энергии можно устанавливать таймер, который будет включать и выключать свет. Это создаст иллюзию, что дома кто-то есть.

На то, что в квартире никого нет, указывают флаеры, которые вставляют в проемы между дверью и рамой. Иногда их оставляют сами воры, чтобы проверить, возвращается ли кто-то домой. «Домушники» советуют не заказывать посылки перед отпуском или отъездом. Вскрыв почтовые ящики, преступники увидят извещение, которое долгое время лежит нетронутым, и проникнут в дом.

Если будете прятать украшения, не будьте предсказуемыми. В первую очередь воры проверяют гостиные, спальни, а также сейфы и комоды в этих комнатах. Можно «закопать» ценности и деньги в детской комнате среди игрушек, в коробке из-под хлопьев или даже в футлярах от дисков.