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Власти европейского городка предлагают всем желающим квартиры за 50 евро

Вслед за Италией, где можно приобрести недвижимость по цене чашки кофе, еще одна страна готова предоставить квартиры практически даром.

Для тех, кто до сих пор не решился на покупку итальянского дома за 1 евро, появился не менее интересный (и доступный) вариант.

Если вы мечтали стать обладателем заграничных апартаментов, но никак не могли накопить нужную сумму, тогда это предложение от властей эстонского города Кохтла-Ярве, вас точно заинтересует. Ведь именно здесь решили устроить открытый аукцион, позволяющий всем желающим приобрести недвижимость в разных районах. Стартовая цена лота начинается от 50 евро и всего в аукционе будет выставлено 39 квартир, сообщает эстонское издание Postimees.

В местном муниципалитете отмечают, что в основном речь идет о пустующих квартирах, чьи хозяева ушли из жизни, не оставив после себя наследников (либо те отказались от собственности, посчитав, что содержать такое жилье для них выходит слишком накладно). Помощник мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар подтверждает, что подобных квартир в течении года набирается 20-25 штук, и чтобы поскорее реализовать это жилье устраивают подобные аукционы. Поэтому, если вас не пугает состояние пустующих апартаментов, и вы не боитесь подобного рода авантюры, то можете попытать счастья 14 июня и, возможно, исполнить свою давнюю мечту.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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