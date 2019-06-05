Власти европейского городка предлагают всем желающим квартиры за 50 евро

Для тех, кто до сих пор не решился на покупку итальянского дома за 1 евро, появился не менее интересный (и доступный) вариант.

Если вы мечтали стать обладателем заграничных апартаментов, но никак не могли накопить нужную сумму, тогда это предложение от властей эстонского города Кохтла-Ярве, вас точно заинтересует. Ведь именно здесь решили устроить открытый аукцион, позволяющий всем желающим приобрести недвижимость в разных районах. Стартовая цена лота начинается от 50 евро и всего в аукционе будет выставлено 39 квартир, сообщает эстонское издание Postimees.

В местном муниципалитете отмечают, что в основном речь идет о пустующих квартирах, чьи хозяева ушли из жизни, не оставив после себя наследников (либо те отказались от собственности, посчитав, что содержать такое жилье для них выходит слишком накладно). Помощник мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар подтверждает, что подобных квартир в течении года набирается 20-25 штук, и чтобы поскорее реализовать это жилье устраивают подобные аукционы. Поэтому, если вас не пугает состояние пустующих апартаментов, и вы не боитесь подобного рода авантюры, то можете попытать счастья 14 июня и, возможно, исполнить свою давнюю мечту.