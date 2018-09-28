Мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона и не только: в Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов

Гостей будут встречать более ста ласковых, добрых и преданных кошек и собак самых разных размеров, возрастов и окрасов, которые готовы обрести семью. Все животные здоровы, привиты, чипированы и отдаются в добрые руки безвозмездно. Чтобы стать хозяином, всего лишь надо побеседовать с зоопсихологом «Юны», а также заключить договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили множество полезных подарков.
Как всегда, команда центра «Юна» приготовила для гостей насыщенную развлекательную программу: творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона c веселыми играми, розыгрыши призов, фуд-корт с аппетитными вкусностями и много пушистых эмоций, которые подарят позитивный заряд на всю осень.
Также на выставке вы сможете задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ведущего ветеринара центра «Юна». Если вы пока не готовы завести четвероного друга, приходите на «Юна-фест» чтобы поддержать животных из приютов, ведь на территории выставки будет организован пункт сбора помощи. Сюда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы, для тех, кто все еще ждет свою семью.
Приходите на «Юна-Фест», чтобы встретить своего настоящего друга и отлично провести время!
Выставка пройдет при поддержке бренда кормов для домашних животных Purina.
Фото: instagram, пресс-служба