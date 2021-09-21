В Кабуле женщинам запретили работать — исключением стали лишь уборщицы туалетов

Мэр Кабула запретил женщинам работать во всех мужских профессиях — в его сообщении говорится, что всем гражданам необходимо временно прекратить работу, несмотря на то, что изначально это было разрешено. Об этом сообщает CNN.

Исключение составляют те работы, где женщин не могут заменить мужчины, — например, женские туалеты.

«Например, женщины, которые работают в женских городских туалетах на базарах — там, куда мужчинам ходить запрещено. Они ходят на работу каждый день», — цитирует издание исполняющего обязанности мэра Кабула Хамдуллы Номани.

Стоит отметить, что среди людей, которые работают в городских службах Кабула, женщины составляют 27%.

Кроме того, на данный момент женщины могут учиться только отдельно от мужчин, закрыв тело и лицо, а преподавателями могут быть только женщины или пожилые мужчины.

Женщинам же рекомендовали не выходить на улицу без сопровождения мужчин — и обусловлено это вопросами безопасности женщин, поскольку службы безопасности не знают, как именно с ними работать.