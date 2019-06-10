В России могут запретить заводить «лишних» кошек и собак

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды ограничить число домашних животных нормативами, передает «Парламентская газета». Чтобы прежде, чем задуматься о том, чтобы приютить очередного Тузика или Мурзика, россиянам нужно будет прикинуть метраж своего дома или квартиры и подсчитать, сможет ли там поместиться еще один питомец. «Лишних» животных, в том числе и конфискованных диких зверей, руководство регионов планирует определять в специальные приюты, построенные как раз для таких целей.

Кабмину рекомендуют разработать поправки в законодательство, устанавливающие административную ответственность за нарушение норм содержания домашних животных. Сейчас же, например, предусмотрена только уголовная ответственность за жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье, а вот злоумышленные действия живодера, не причинившие увечье питомцу, никаким образом не учитывались. Помимо этого, сенаторы призывают принять нормы об обязательной идентификации домашних животных, внедрить единую базу учета таковых, а также предусмотреть систему штрафов за нарушение правил регистрации и содержания братьев наших меньших.