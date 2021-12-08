С глаз долой: от каких вещей надо избавиться, чтобы не притягивать несчастье и нищету

Нередко практичные россияне хранят дома старую обувь на случай, если что-то произойдет с новой, или приберегают ее для поездки на дачу. Однако вместе с потрепанными ботинками остается и негативная энергия, которая прилипла к ним во время носки. Также на всякий случай территория захламляется неиспользуемой техникой — например, копятся старые телефоны, хранящие в себе негатив. Как только вы возьмете старый гаджет в руки — все это снова вернется к вам, пишет «Пятый канал».

Притягивают неприятности и посуда со сколами, разбитые зеркала и фотографии с дефектами. Последние особенно важно выбросить, поскольку кадр считается копией человека и определенный изъян «уродует» его энергетику. Таким же свойством обладают вещи покойных близких, которые увеличивают вероятность появления болезней и крупных неудач.

Немаловажна и чистота в доме. К примеру, важно выносить мусор, как только наполнится ведро, и мыть посуду, пока она помещается в раковине. Плюс к этому лучше избавиться и от пустой тары (бутылок, банок для закрутки). В противном случае энергия хаоса ворвется в вашу жизнь и нарушит ее.

Мешают благополучию и некоторые растения. Обладающие колючками и шипами кактусы и розы считаются живым барьером от позитивной энергии. Между тем вьющиеся растения и вовсе мешают покинуть негативу стены жилища.