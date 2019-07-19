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Как создать «дорогой» интерьер: простые советы от популярного дизайнера

Австралийский дизайнер, много лет занимающаяся обновлением интерьеров, дала несколько советов для тех, кто не готов выкладывать баснословные суммы за мебель и вычурные аксессуары, но хочет придать богатый внешний вид своему жилищу.

Глядя на работы австралийских дизайнеров, создается впечатление, что у них есть много сил (времени и фантазии) на то, чтобы не только воплощать свои шедевральные идеи, но и делиться полезными советами со всем миром. На этот раз, например, успешный дизайнер Кристал Сагона решила рассказать, как сделать так, чтобы даже дешевая мебель выглядела дорого, стильно и актуально.

Оформить интерьер с помощью бюджетных покупок не сложно, но вот создать нужную атмосферу, тепло и уют — уже другое дело.

Как передает австралийское издание Better Homes and Gardens, дизайнер интерьеров Кристал Сагона рекомендует отдавать предпочтение классическим тонам в мебели — подойдут белые, серые и черные цвета, а также дубовые оттенки.

Преимущество работы с одноцветной палитрой заключается в том, что приобрести недорогие аксессуары и разбавить ими интерьер в зависимости от современных тенденций легко. Словом, если вы не придерживаетесь определенного стиля, то избегайте ярких цветных предметов и аксессуаров.

Кроме того, Кристал считает, что глянец не уместен в доме — матовое оформление в разы практичнее и свежее, кроме того, оно не царапается и выглядит стильно. Если стоит вопрос о кроватях и диванах, то стоит забыть об искусственной коже — натуральная ткань выглядит куда роскошнее, да и к тому же на ее фоне текстурированные подушки или искусственный мех будут смотреться гармоничнее и добавят интересный штрих в интерьер.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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