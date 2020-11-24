Раскрыт самый простой способ очистить противни от коричневого налета

«Используйте губку, стальную вату, чтобы убедиться: смесь втирается в стенки лотка. Затем оставьте на полчаса для впитывания. Когда вернетесь, быстро протрите еще раз, смойте раствор и начните чистку — вы можете использовать стальную вату или просто шероховатую сторону губки», — уточнил мастер.

Несмотря на то, что для очистки противней придется приложить физические усилия, благодаря раствору грязь сойдет со стенок намного легче, чем обычно. Этот трюк вызвал неоднозначную реакцию: некоторые благодарили hazz_jazz за то, что он поделился опытом, но большинство пришли к мнению, что мужчине не стоило мучиться: надо было купить новую посуду.