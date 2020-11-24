Раскрыт самый простой способ очистить противни от коричневого налета
Эксперт напомнил, что при приготовлении пищи в духовке на противнях быстро образуется слой скопившейся грязи и масла, который просто не сдвинуть с места. «Конечно, вы можете протирать свои подносы после каждого использования, но обычно мы слишком заняты ужином, чтобы об этом беспокоиться. Затем вы внезапно смотрите на свой поднос, и это абсолютно мерзко», — продолжил он.
Мужчина поделился простым трюком, как можно придать противням новый вид. Для очистки такой посуды потребуется всего несколько основных предметов домашнего обихода. Насыпьте на поднос пищевую соду (в Великобритании это бикарбонат соды), а затем налейте сверху белый уксус. Он быстро начнет шипеть и пениться.
«Используйте губку, стальную вату, чтобы убедиться: смесь втирается в стенки лотка. Затем оставьте на полчаса для впитывания. Когда вернетесь, быстро протрите еще раз, смойте раствор и начните чистку — вы можете использовать стальную вату или просто шероховатую сторону губки», — уточнил мастер.
Несмотря на то, что для очистки противней придется приложить физические усилия, благодаря раствору грязь сойдет со стенок намного легче, чем обычно. Этот трюк вызвал неоднозначную реакцию: некоторые благодарили hazz_jazz за то, что он поделился опытом, но большинство пришли к мнению, что мужчине не стоило мучиться: надо было купить новую посуду.
Фото и видео: TikTok/hazz_jazz, pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!