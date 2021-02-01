Раскрыт простой способ очищения зеркал до блеска с помощью шампуня

Многие не любят чистить зеркала и стекла, потому что считают это бесполезным занятием – средства оставляют разводы или полосы. Однако новый лайфхак, для которого нужен лишь дешевый шампунь, может навсегда избавить хозяек от грязных поверхностей.

«Еще один способ очистки зеркал без полос», - подписала автор свое видео. На кадрах она берет дешевый шампунь и брызгает им на влажную ткань, прежде чем использовать его для чистки зеркала. Когда зеркало покрывается мыльной пеной, девушка осторожными движениями проводит ракелем (скребком) сверху вниз, оставляя поверхность идеально блестящим.