Раскрыт простой способ очищения зеркал до блеска с помощью шампуня
Многие не любят чистить зеркала и стекла, потому что считают это бесполезным занятием – средства оставляют разводы или полосы. Однако новый лайфхак, для которого нужен лишь дешевый шампунь, может навсегда избавить хозяек от грязных поверхностей.
«Еще один способ очистки зеркал без полос», - подписала автор свое видео. На кадрах она берет дешевый шампунь и брызгает им на влажную ткань, прежде чем использовать его для чистки зеркала. Когда зеркало покрывается мыльной пеной, девушка осторожными движениями проводит ракелем (скребком) сверху вниз, оставляя поверхность идеально блестящим.
Как уточнила автор, она активно применяет этот метод для читки вешалки для полотенец. По словам автора идеи, если включить обогреватель, чтобы просушить мокрую поверхность, ваша комната наполнится приятным запахом.
В комментариях пользователи начали обсуждать новый метод и задали вопрос, не оставляет ли средство липкий след. «Нет, зеркала блестят как никогда. Я использую шампунь на всех отражающих, зеркальных, стеклянных поверхностях после того, как продезинфицировала их», - призналась хозяйка. Другие почитали, что вместо шампуня нужно использовать средство для мытья посуды. Юзеры поделились и своими секретами очистки стеклянных поверхностей. Так, один из них пользуется белым уксусом и газетой.
Фото и видео: TikTok/@malsabena, pexels.com
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