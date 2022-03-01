Против паразитов и инфекций: как поддержать здоровье питомца и укрепить иммунитет
В первую очередь специалист отметила важность сбалансированного и качественного питания, поскольку оно считается залогом здоровья питомца. По ее словам, главное, чтобы в рационе присутствовали необходимые для них углеводы, жиры, белки, микроэлементы и витамины.
Также необходимо регулярно проводить профилактические обработки от глистов, блох, клещей и прочих вредителей. «Для дегельминтизации вы можете выбрать любой специальный препарат — сегодня на рынке огромный выбор. Например, это могут быть таблетки или суспензия. Для профилактической обработки против клещей и блох вам также понадобится специализированное средство — шампунь, спрей, капли на холку или антипаразитарный ошейник», — объяснила Алена Ефимчик.
Ветеринар отметила важность ежегодной вакцинации, чтобы снизить риск вирусных и инфекционных заболеваний, и правильного ухода, в рамки которого входит чистота зубов и ушей, состояние шерсти, когтей и параанальных желез животного, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Ежедневный моцион и активные игры необходимы домашним животным. Длительность прогулок с питомцем зависит от породы, возраста животного и погодных условий. С маленькими собачками достаточно гулять до полутора часов в день, а со средними и крупными — по два-три часа в день. Кошки не нуждаются в прогулках, но им также важно внимание владельца и подвижные игры», — порекомендовала специалист.
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