Против паразитов и инфекций: как поддержать здоровье питомца и укрепить иммунитет

В первую очередь специалист отметила важность сбалансированного и качественного питания, поскольку оно считается залогом здоровья питомца. По ее словам, главное, чтобы в рационе присутствовали необходимые для них углеводы, жиры, белки, микроэлементы и витамины.

Также необходимо регулярно проводить профилактические обработки от глистов, блох, клещей и прочих вредителей. «Для дегельминтизации вы можете выбрать любой специальный препарат — сегодня на рынке огромный выбор. Например, это могут быть таблетки или суспензия. Для профилактической обработки против клещей и блох вам также понадобится специализированное средство — шампунь, спрей, капли на холку или антипаразитарный ошейник», — объяснила Алена Ефимчик.