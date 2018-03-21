Приют GetDog предлагает вам спасти очень симпатичных собак, которые нуждаются в помощи и любви

История этих малышей действительно ужасна. «Собаки у нас. Кто-то до сих пор в шоке — так как мы взяли на один хвост больше, чем даже планировали, и сами не поняли, как так получилось. Хотя поняли — нужны были кураторы для особо сложных, несчастных. У нас почти все приютские крохиб у них не самая красивая история жизни. До встречи с нами их сдали в какой-то частный приют, когда они стали больше не нужны и выполняли свою функцию. Кормили их 2-3 раза в неделю, ну и да, эти маленькие собаки сидели на веревках в будках, на улице. Комментарии излишни», — рассказали в приюте.
К счастью, сейчас все собаки в тепле и окружены заботой, некоторым требуются операции. Вы можете помочь этим малышам наконец обрести дом.
Друзья, мы вчера это сделали. Собаки у нас :) кто:то не спал сутки, кто:то до сих пор в шоке — так как мы взяли на один хвост больше, чем даже планировали и сами не поняли, как так получилось. Хотя поняли — нужны были кураторы для особо сложных, несчастных. У нас почти все приютские крохи :) у них не самая красивая история жизни до встречи с нами — разведёнка та самая сдавала их в какой/то частный местный приют, когда они стали больше не нужны и выполняли свою функцию. Кормили их 2/3 раза в неделю, ну и да, эти маленькие собаки сидели на веревках в будках, на улице. Комментарии излишни. Мы вчера потратили уже 21тр. Взяли анализы на инфекции. Двух собак завтра везем в клык, так как там сложные истории и что уже понятно, что нужно и как и лечение ждет. Одна девочка с опухолями огромными, фото показывали в ленте, у другой в ушах просто ад, ад, других слов нет — скорее всего отит и дерматит. Еще выбиты зубы, все в колтунах и говне :( в общем не очень картинка. Вчера потратили на анализ осмотр почти все приходы, что были — поддержка очень нужна. Не бросайте. На нас 8 собак 🙈 8! Потихоньку будем вас знакомить с ними, #микробы_подпитером
Очаровательная Кнопка, #мойдомашнийгерой_кнопка начинает искать своих хозяев. Врачи спрашивали, а как вы ее довезли, а как она еще жива была все это время? Мы не знаем. Кнопка попала нам от разведенки, рожала в режиме нон стопа, так появилась у нее пиометра. Но это все в прошлой жизни. Мы вывезли ее из ада, свозили в клинику. Операция прошла успешно, и мы готовы искать хозяев. Кнопка готова, здорова, стерилизована, через время будет вакцинация. Характер у этой девочки золотой. Ненавязчивая, но ласковая. Позволяет с собой делать любые манипуляции. Все понимает. Кнопочка спокойная, аккуратная, тихая, робкая. И для нее передержка уже счастье. Но мы-то знаем, что дома все по другому и начинаем искать людей, которые полюбят Кнопку не потому что она маленькая, породистая, а просто потому что она вот такая — душевная, теплая. Кнопке около 6 лет, ладит с другими собаками, приучается к пеленочкам и прогулкам. По всем вопросам 8 915 203 80 85, Лена #микробы_подпитером #москва #собака #маленькаясобака
🆘🆘🆘🆘 Сегодня у нашей звезды операция, очень волнуемся. Оставили вчера в клыке, будут брать повторные анализы и если все хорошо, то зашьют нашу страшную грыжу. У Фени кишки впали в эту грыжу, огромный размер — будет не просто нашему хирургу. Но Дмитрий Олегович гений и у него золотые руки. Должно все пройти хорошо. А вот бюджет у мелкашей не очень большой — пока оставили 7тр. Операция (если штатно все и можно будет забрать вечером будет) в районе 20тр. Поддержите нас? . Еще сегодня #мойдомашнийгерой_Батон едет ко врачу, к нашему Михаилу Сергеевичу, в субботу радостный пост здесь писали, а у нас новая проблема — напишем подробно. . Заказали корм #мойдомашнийгерой_Петра за 4тр. Еще #мойдомашнийгерой_Рольф нужно будет снова вести и показывать Абрамовой, скорее всего делать нам таки гастроскопию. И не забываем про Эшли, которая на передержки у нашего волонтера Светы. . В общем каждый рубль на вес золота! . Поддержите, пожалуйста. Отчет добьем в течение дня. Оставляйте пометку кому и что :) чтобы внесли правильно и увидели свои приходы — для Фени отчет "маленькие собачки", для Батона "отчет". Все это в нашей группе контакта можно найти — в обсуждениях. . ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ РЕКВИЗИТЫ ПРИШЛЁМ В ДИРЕКТ ИЛИ ЖЕ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ GETDOG.ru
Начнем знакомить с нашими новыми подопечными :) под нашей опекой 8 маленьких песиков, спасенных из ада. Да, эти крохи были в приюте. Да, они ели 2-3 раза В НЕДЕЛЮ. Да, некоторых били. Да, они все были на привязи к будкам. Двоих мы отдали на кураторство волонтеру приюта Лене, про них тоже будем писать и рассказывать — но полностью опека на ней. . Наш первый будущий домашний герой Беляш. Девочка. Очень трогательная. Немного стеснительная, совсем ненавязчивая, но очень человекоорнтированная. Готова часами валяться на диване под бочком человека. Все дела строго на пелеленочку. Очень умная, дома по чуть чуть приучаем к ошейнику и поводку — успешно! Размером чуть больше чиха, вес до 5 кг. Беляш молоденькая, ей около годика, зубки хорошие. Ждем анализы, чтобы подтвердилось, что все у нас ок, но внешних проявлений нет. Активна, бодра, раскрывается и начинать верить. Очень классная. Чей метис — мы не знаем. Мы брали не по породам и красоте. Мы брали тех, кому нужна помощь, #микробы_подпитером
Фото: instagram