Привлекаем удачу и везение в дом: какие практики фэншуй актуальны весной
Итак, для начала необходимо избавиться от всего накопленного негатива, причем не только эмоционального, но и материального. «Мы приближаемся к знаменательной дате — 20 марта. Именно на это число приходится день весеннего равноденствия — особенный период движения энергий, требующий порядка и умиротворения. Рекомендуется до наступления этой фазы привести свое жилище в порядок: провести генеральную уборку, освободить пространства от предметов и вещей, которые мертвым грузом лежат на балконах, шкафах, полках и в кладовках», — рассказала Екатерина Самарина.
Избавиться от ненужных вещей необходимо, поскольку они только перекрывают важные жизненные каналы. А атмосфера в доме влияет на эмоциональное здоровье человека, его финансы, настроение и прочее, отметила консультант по фэншуй.
По словам Самариной, «расхламление» позволит открыть путь к приходу более положительных импульсов. В таких случаях действует правило: если где-то убыло, то где-то прибудет, пишет «Вечерняя Москва». Например, если девушка разберет свой гардероб и утилизирует старые платья, он вскоре обновится и пополнится новыми вещами.
Кстати, в фэншуй стоит особое внимание уделять зеркалам, потому что они способны накапливать энергию. Причем она чаще оказывается негативной, а для избавления от нее эксперт рекомендует промыть зеркала соленой водой. Такую же процедуру надо проделать и с входной дверью (внутри и снаружи). «Следует также уделить время на очистку самых отдаленных углов в доме, которые отвечают за финансовое благополучие. Их еще называются "углами изобилия". Если они заполнены лишними предметами, убирайте их, чтобы открыть денежный канал», — посоветовала Екатерина Самарина.
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