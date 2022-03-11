Привлекаем удачу и везение в дом: какие практики фэншуй актуальны весной

Избавиться от ненужных вещей необходимо, поскольку они только перекрывают важные жизненные каналы. А атмосфера в доме влияет на эмоциональное здоровье человека, его финансы, настроение и прочее, отметила консультант по фэншуй.

По словам Самариной, «расхламление» позволит открыть путь к приходу более положительных импульсов. В таких случаях действует правило: если где-то убыло, то где-то прибудет, пишет «Вечерняя Москва». Например, если девушка разберет свой гардероб и утилизирует старые платья, он вскоре обновится и пополнится новыми вещами.

Кстати, в фэншуй стоит особое внимание уделять зеркалам, потому что они способны накапливать энергию. Причем она чаще оказывается негативной, а для избавления от нее эксперт рекомендует промыть зеркала соленой водой. Такую же процедуру надо проделать и с входной дверью (внутри и снаружи). «Следует также уделить время на очистку самых отдаленных углов в доме, которые отвечают за финансовое благополучие. Их еще называются "углами изобилия". Если они заполнены лишними предметами, убирайте их, чтобы открыть денежный канал», — посоветовала Екатерина Самарина.