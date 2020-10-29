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Принц Уильям поделился своим рецептом спагетти болоньезе

Принц Уильям поделился собственным рецептом спагетти болоньезе в одной из кулинарных книг, пишет The Sun.

Это классическое итальянское блюдо вошло в 120 рецептов новой кулинарной книги ведущих шеф-поваров и знаменитостей Великобритании «Вкус дома» (A Taste Of Home), посвященной 40-летию благотворительной организации The Passage, помогающей бездомным. Герцог Кембриджский является покровителем этого фонда.

«Это бесценно - иметь место, которое ты можешь назвать домом. Для нас всех было нелегко оставаться дома во время карантина. Но для бездомных пандемия была намного более пугающей», - уточнил он.

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Фото: instagram.com/theroyalfamily

Спагетти болоньезе по рецепту принца рассчитано на четыре порции. Потребуется:

  • одна столовая ложка оливкового масла,
  • 30 граммов сливочного масла,
  • одна крупная луковица, мелко нарезанная,
  • одна морковь, очищенная и нарезанная,
  • две нарезанных стебля сельдерея,
  • 350 граммов нежирной говядины высшего качества,
  • 250 миллилитров белого сухого вина,
  • 120 миллилитров молока,
  • щепотка мускатного ореха, свежемолотого,
  • одна банка (400 граммов) нарезанных итальянских помидоров,
  • одна чайная ложка томатного пюре,
  • 250 граммов спагетти или букатини,
  • 50 граммов тертого пармезана,
  • две столовые ложки свежемолотой петрушки, немного соли и свежемолотого черного перца.

Сначала нужно приготовить соус. В большой кастрюле нагрейте оливковое и сливочное масло, осторожно обжарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким, затем добавьте морковь и сельдерей. Подержите смесь на огне пару минут.

Вилкой раскрошите фарш и добавьте его в сковороду, слегка помешивая. Нужно обжарить мясо, пока оно не перестанет быть розовым, но не позволяйте ему подрумяниваться. Влейте вино и продолжайте перемешивать, пока оно не испарится. Убавьте огонь, добавьте молоко и мускатный орех. Готовьте на среднем огне, пока молоко не испарится. Нужно добавить помидоры и пюре, соль и перец по вкусу.

Спагетти нужно варить на медленном огне без крышки. Доведите до кипения воду в большой кастрюле и отправьте туда чайную ложку соли. Добавьте макароны в воду, хорошо перемешайте деревянной ложкой и, когда она станет al dente, процедите. Разложите по четырем тарелкам, посыпав петрушкой и пармезаном.

«Я надеюсь, что каждый раз, когда вы будете пользоваться этой книгой, вы будете вспоминать про это удивительное единение, которое иллюстрируют усилия Passage Charity найти новый дом для всех бездомных», - написал в предисловии принц Уильям.

Фото: Instagram / @theroyalfamily, pixabay.com

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