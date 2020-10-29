Принц Уильям поделился своим рецептом спагетти болоньезе

Сначала нужно приготовить соус. В большой кастрюле нагрейте оливковое и сливочное масло, осторожно обжарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким, затем добавьте морковь и сельдерей. Подержите смесь на огне пару минут.

Вилкой раскрошите фарш и добавьте его в сковороду, слегка помешивая. Нужно обжарить мясо, пока оно не перестанет быть розовым, но не позволяйте ему подрумяниваться. Влейте вино и продолжайте перемешивать, пока оно не испарится. Убавьте огонь, добавьте молоко и мускатный орех. Готовьте на среднем огне, пока молоко не испарится. Нужно добавить помидоры и пюре, соль и перец по вкусу.

Спагетти нужно варить на медленном огне без крышки. Доведите до кипения воду в большой кастрюле и отправьте туда чайную ложку соли. Добавьте макароны в воду, хорошо перемешайте деревянной ложкой и, когда она станет al dente, процедите. Разложите по четырем тарелкам, посыпав петрушкой и пармезаном.

«Я надеюсь, что каждый раз, когда вы будете пользоваться этой книгой, вы будете вспоминать про это удивительное единение, которое иллюстрируют усилия Passage Charity найти новый дом для всех бездомных», - написал в предисловии принц Уильям.