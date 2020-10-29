Пранкеры построили бизнес, сдавая в аренду самое худшее жилье на свете
Рис Симмонс, Джэйми Камаз и Хитчин сдали самое худшее жилье на свете. Они разместили предложение на сайте Airbnb, стараясь сделать описание жилья максимально ужасным. Как уточнили блогеры, они наплевательски относились к выбору мебели и оформлении интерьера.
Все внутренне убранство молодые люди купили в группе в Facebook, где люди предлагают даром забрать их использованную мебель. Так, матрас, тумбочка, настольная лампа и поднос с бокалами они получили бесплатно.
Three YouTube pranksters create 'World's worst Airbnb' with mattress, bedside table and a lamp in middle of a field https://t.co/CnfenFXfDa— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 28, 2020
Однако сдать в аренду мужчины планировали не квартиру. Пранкеры решили не ездить далеко и оставили всю мебель в поле, расположив матрас и прикроватный столик под раскидистым деревом. Лампу пришлось поставить только в качестве декора – электричества в поле не было.
Блогеры назвали «дом» Null Storn Hotel of London. За него они потребовали у желающих поселиться символическую цену в восемь фунтов (800 рублей) за ночь.
Шутники не рассчитывали, что кто-то согласится снимать такое жилье, но увидели несколько запросов на бронирование. Один из путешественников даже готов был заплатить за «номер в поле» 85 фунтов (8500 рублей) в месяц.
Блогеры поняли, что их смешная идея может принести деньги и занялись отельным бизнесом. На данный момент они уже заработали около четырех тысяч фунтов (400 тысяч рублей).
«Мы шутили над тем, как можно сделать худшее объявление на Airbnb, но не знали, что так много людей на него откликнутся. Это то, что останется в нашей памяти на всю жизнь!» - подчеркнули они.
Фото: pixabay.com
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