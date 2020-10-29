Пранкеры построили бизнес, сдавая в аренду самое худшее жилье на свете

Рис Симмонс, Джэйми Камаз и Хитчин сдали самое худшее жилье на свете. Они разместили предложение на сайте Airbnb, стараясь сделать описание жилья максимально ужасным. Как уточнили блогеры, они наплевательски относились к выбору мебели и оформлении интерьера.

Все внутренне убранство молодые люди купили в группе в Facebook, где люди предлагают даром забрать их использованную мебель. Так, матрас, тумбочка, настольная лампа и поднос с бокалами они получили бесплатно.