Поддержка звезд, благотворительный маркет и более 200 питомцев: все о фестивале WOOF в Москве

В первый день фестиваля будущих хозяев будут ждать 70 дружелюбных щенков и собак, а во второй – 130 ласковых котят и кошек. Мероприятие пройдет при содействии Фонда помощи бездомным животным «НИКА», который поддержит всех, кто решится забрать питомца из приюта. Что нужно, чтобы забрать животное? «Паспорт, чувство ответственности и любящее сердце», – заявляют организаторы мероприятия и добавляют, что все питомцы здоровы, привиты и стерилизованы. А всех, кто решится забрать одно из животных домой, будут ждать полезные и вкусные подарки.

Кроме того, на фестивале обустроят фуд-зону с вкусной едой, площадку для детей с увлекательными играми, благотворительный маркет с аксессуарами для животных и пункт сбора подарков для животных из приюта.