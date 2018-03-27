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Поддержка звезд, благотворительный маркет и более 200 питомцев: все о фестивале WOOF в Москве

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Анна Семинович в поддержку фестиваля WOOF
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Два дня, с 31 марта и 1 апреля, на территории нового арт-пространства Хлебозавод №9 в Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство домашних животных WOOF.

В первый день фестиваля будущих хозяев будут ждать 70 дружелюбных щенков и собак, а во второй – 130 ласковых котят и кошек. Мероприятие пройдет при содействии Фонда помощи бездомным животным «НИКА», который поддержит всех, кто решится забрать питомца из приюта. Что нужно, чтобы забрать животное? «Паспорт, чувство ответственности и любящее сердце», – заявляют организаторы мероприятия и добавляют, что все питомцы здоровы, привиты и стерилизованы. А всех, кто решится забрать одно из животных домой, будут ждать полезные и вкусные подарки.

Кроме того, на фестивале обустроят фуд-зону с вкусной едой, площадку для детей с увлекательными играми, благотворительный маркет с аксессуарами для животных и пункт сбора подарков для животных из приюта.

Девиз фестиваля «Делать добро просто» и его уже поддержали звезды, блогеры и просто лидеры мнений, среди которых Анна Семенович, Тимур Родригез, Елена Борщева, Валерия Дергилева и многие другие.

Фото: пресс-служба

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