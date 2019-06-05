«Откройте, к вам пришли»: мужчина вычисляет психологический возраст людей с помощью дверного звонка

Примечательно, что этот крик души нашел отклик в сердцах людей, которые начали делиться своими историями, подтверждая, либо опровергая слова автора. Ведь, если подумать, ни один онлайн-тест на определение психологического возраста не мог дать столь точный результат, как данный способ, придуманный американцем. За несколько часов пост собрал около 600 тысяч лайков и более 120 тысяч репостов.

Некоторые пользователи подтверждали, что дверные звонки действительно их пугают, заставляют «подпрыгивать» или ощущать приступ агрессии. «Я вздрагиваю каждый раз, когда слышу звонок в дверь. Зачем выводить меня из себя, если можно просто написать сообщение?», «Даже если вы уже стоите за дверью, почему бы вам просто не сообщить мне об этом по SMS?», «В такие моменты я даже не встану с дивана, чтобы посмотреть, кто ко мне пришел. Все мои друзья предварительно отправляют мне сообщения, а не звонят», «Почему я должен нервничать из-за трели звонка, если можно просто отправить короткое сообщение?» - выразили свою позицию молодые люди, родившиеся в 2000-х годах. А заодно нашли свое решение проблемы – придумать бесшумные дверные звонки, которые бы самостоятельно оповещали хозяина квартиры о том, что к нему пришли. Посредством отправки сообщения, конечно же.

А вот другая часть пользователей (видимо, старшее поколение) вообще не увидела причины для беспокойства: «Это просто смешно и нелепо. Вы будущие мировые лидеры, но боитесь звонков».

К слову, тема боязни молодежью дверных звонков (также, как и стационарных телефонов) поднималась в 2017 году, тогда издание The Wall Street Journal опубликовало подробную статью, объясняя, почему вам грозит остаться на пороге в большинстве случаев, если вы не отправили SMS о своем прибытии. Поэтому, если вы хотите понять, сколько на самом деле лет человеку, просто узнайте, нет ли у него фобии дверных звонков (а заодно и боязни телефонных переговоров).