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«Откройте, к вам пришли»: мужчина вычисляет психологический возраст людей с помощью дверного звонка

А вы открываете дверь, когда слышите звонок или предпочитаете сделать вид, что вас нет дома? Американец, проанализировав поведение многих соотечественников, разработал простой тест, который позволит узнать психологический возраст людей.

Наверняка многие из вас переняли привычку оповещать своих родных и друзей о своем приходе, отправив им сообщение или позвонив. Хотя еще несколько лет назад такое поведение выглядело бы как минимум странным – гораздо проще было позвонить в дверь, а не тратить время на поиски телефона или отправления записки, что через 5-10 минут вы уже будете стоять на пороге дома, в ожидании, когда вас пригласят войти. И прошло не так много времени, но дверные звонки уже оказались практически некому не нужны. Ведь те же миллениалы, например, вообще не признают данный предмет и очень раздражаются, когда другие люди пытаются нарушить это правило.

Пользователь Twitter под ником Stella Donnelly Stan решил проанализировать поведение соотечественников и опубликовал трогательный пост, главная мысль которого сводится к тому, что миллениалы своим поведением практически уничтожили индустрию дверных звонков и вскоре в этом предмете вообще отпадет необходимость, передает британское издание Daily Mail.

Примечательно, что этот крик души нашел отклик в сердцах людей, которые начали делиться своими историями, подтверждая, либо опровергая слова автора. Ведь, если подумать, ни один онлайн-тест на определение психологического возраста не мог дать столь точный результат, как данный способ, придуманный американцем. За несколько часов пост собрал около 600 тысяч лайков и более 120 тысяч репостов.

Некоторые пользователи подтверждали, что дверные звонки действительно их пугают, заставляют «подпрыгивать» или ощущать приступ агрессии. «Я вздрагиваю каждый раз, когда слышу звонок в дверь. Зачем выводить меня из себя, если можно просто написать сообщение?», «Даже если вы уже стоите за дверью, почему бы вам просто не сообщить мне об этом по SMS?», «В такие моменты я даже не встану с дивана, чтобы посмотреть, кто ко мне пришел. Все мои друзья предварительно отправляют мне сообщения, а не звонят», «Почему я должен нервничать из-за трели звонка, если можно просто отправить короткое сообщение?» - выразили свою позицию молодые люди, родившиеся в 2000-х годах. А заодно нашли свое решение проблемы – придумать бесшумные дверные звонки, которые бы самостоятельно оповещали хозяина квартиры о том, что к нему пришли. Посредством отправки сообщения, конечно же.

А вот другая часть пользователей (видимо, старшее поколение) вообще не увидела причины для беспокойства: «Это просто смешно и нелепо. Вы будущие мировые лидеры, но боитесь звонков».

К слову, тема боязни молодежью дверных звонков (также, как и стационарных телефонов) поднималась в 2017 году, тогда издание The Wall Street Journal опубликовало подробную статью, объясняя, почему вам грозит остаться на пороге в большинстве случаев, если вы не отправили SMS о своем прибытии. Поэтому, если вы хотите понять, сколько на самом деле лет человеку, просто узнайте, нет ли у него фобии дверных звонков (а заодно и боязни телефонных переговоров).

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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