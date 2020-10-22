Отец продал каракули сына, выдавая за картины, и спустил деньги на благотворительность
Фото: Facebook / Pet Portraits By Hercule
Мужчина из Западного Суссекса рисовал с сыном, когда ему пришла в голову забавная идея. Он набросал на бумаге «портрет» своего пса и дал раскрасить его сыну. Затем британец выложил фотографии совместного творчества в Facebook. «Мне так понравилось рисовать этого красавца. И какой он умный мальчик, он умеет держать мяч на голове минут двадцать», — написал художник. Мужчина предложил приобрести картину за 299 фунтов стерлингов (более 30 тысяч рублей).
Фото: Facebook / Pet Portraits By Hercule
Вместе с тем, Фил приложил к «товару» фейковый отзыв: «Знаешь что, приятель, почему бы тебе не перезвонить мне, и когда ты нарисуешь мою настоящую собаку. Я до сих пор не могу поверить, что это стоит всего лишь 299 фунтов стерлингов без НДС».
На этом Фил останавливаться не стал. Они с сыном нарисовали еще несколько карикатур домашних питомцев и также в шутку назначили за свои произведения крупные суммы. Британец выкладывал снимки работ под псевдонимом художника Эркюля Ван Вулфвинкла. Сам аккаунт он назвал «Чрезвычайно реалистичные картины, которые украсят любой дом».
Люди оценили юмор «художников» и заявили, что готовы заплатить за картины назначенную стоимость. Фил получил сотни сообщений от ценителей «каракульного творчества».
Фото: Facebook / Pet Portraits By Hercule
Однако мужчина не стал продавать плоды «творческого тандема» и заявил: «Я думаю, что люди нашли их забавными. Но я не мог взять деньги, ведь эти картинки — мусор». Вместо этого он решил направить свои силы на благотворительность. Теперь картины двух британцев можно купить и поучаствовать в спасении людей. Деньги от их реализации идут на помощь бездомным.
С тех пор спрос на полотна увеличился еще больше. За пять недель Фил собрал 4,9 тысячи фунтов стерлингов (почти 500 тысяч рублей) для благотворительной организации Turning Tides. Желающий приобрети картину может пожертвовать любые средства и забрать ее себе. Кроме того, можно скинуть фотографию своего питомца художникам, которые нарисуют его портрет.
Фото: Facebook / Pet Portraits By Hercule, pexels.com
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