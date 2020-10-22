Отец продал каракули сына, выдавая за картины, и спустил деньги на благотворительность

Вместе с тем, Фил приложил к «товару» фейковый отзыв: «Знаешь что, приятель, почему бы тебе не перезвонить мне, и когда ты нарисуешь мою настоящую собаку. Я до сих пор не могу поверить, что это стоит всего лишь 299 фунтов стерлингов без НДС».

На этом Фил останавливаться не стал. Они с сыном нарисовали еще несколько карикатур домашних питомцев и также в шутку назначили за свои произведения крупные суммы. Британец выкладывал снимки работ под псевдонимом художника Эркюля Ван Вулфвинкла. Сам аккаунт он назвал «Чрезвычайно реалистичные картины, которые украсят любой дом».

Люди оценили юмор «художников» и заявили, что готовы заплатить за картины назначенную стоимость. Фил получил сотни сообщений от ценителей «каракульного творчества».