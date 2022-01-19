Не пылесборник, а фильтр: как ковры улучшают качество воздуха в доме
Многие привыкли считать, что ковры лишь собирают пыль. В каком-то смысле это правда. Однако обсуждаемый предмет интерьера несет в себе куда больше полезных функций. Например, очищает воздух, удерживая частицы пыли, пока те не попадут в пылесос. Как и плотные шторы, ковры помогают сохранить тепло в квартире и справляются с этой задачей наравне с окнами с хорошей теплоизоляцией. Это позволяет экономить ресурсы и идет на пользу экологии.
Полина Цветкова также рекомендовала выбирать бытовую технику с энергосберегающим режимом и светодиодные лампы, которые экономят электричество. Снизить количество мусора поможет измельчитель бытовых отходов — диспоузер, а аэратор сократит расход воды.
Плюс ко всему не стоит выбрасывать старую мебель. Сегодня актуальны так называемые принципы апсайклинга, которые заключаются в реставрации старых вещей вместо их утилизации, пишет «Газета.Ru».
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