Названы самые опасные места установки роутера для раздачи Wi-Fi в квартире

Ястребцев отметил, что люди объясняют желание работать ближе к роутеру более качественным соединением. При этом не стоит забывать, что излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека.

Как передает радио Sputnik, не стоит ставить роутер в спальне. «Плохо, если роутер находится в 2-3 метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг», - подчеркнул он.

Доказать то, что излучение скажется на здоровье, в этом случае нельзя, но негативное влияние обязательно будет. Эксперт уточнил, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении. «Надо соблюдать расстояние 2-3 метра до жилых помещений», - резюмировал он.

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