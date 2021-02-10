Названы самые опасные места установки роутера для раздачи Wi-Fi в квартире
Стоит позаботиться о том, чтобы минимизировать негативные последствия от воздействия электромагнитного излучения от роутера, отметил эксперт. Несмотря на то, что сертифицированные роутеры для домашнего использования безопасны, вредное влияние они все же оказывают. Поэтому специалист рекомендует не устанавливать оборудование на своем рабочем месте.
Ястребцев отметил, что люди объясняют желание работать ближе к роутеру более качественным соединением. При этом не стоит забывать, что излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека.
Как передает радио Sputnik, не стоит ставить роутер в спальне. «Плохо, если роутер находится в 2-3 метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг», - подчеркнул он.
Доказать то, что излучение скажется на здоровье, в этом случае нельзя, но негативное влияние обязательно будет. Эксперт уточнил, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении. «Надо соблюдать расстояние 2-3 метра до жилых помещений», - резюмировал он.
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Фото: pexels.com
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