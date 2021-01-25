Названы пять причин отказа от покупки квартиры — мнение риелторов

Их назвали риелторы агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» новостному порталу «Lenta.ru». Часто покупатели отказываются от покупки квартиры в самый последний момент «из-за фэн-шуя» — объект им нравится и подходит по своим характеристикам (локации, транспортной доступности, окружению и многим другим параметрам). Однако покупателям важны и довольно неочевидные характеристики — любовь, деньги, здоровье, появление детей и другие блага.

Второй фактор — астрологический. По наблюдениям риелторов, в последнее время часто встречаются клиенты, которые при принятии важных решений прислушиваются к советам астрологов. В процессе поиска нужного варианта такие покупатели, как правило, не выдвигают никаких особенных требований, но по каждой квартире идут консультироваться со специалистом.

На третьем месте — предчувствие. Некоторые покупатели квартир верят в знаки и корректируют свои действия вплоть до отмены сделки, если что-то им показалось подозрительным.

Также к отказу от сделки могут привести «слухи» — негативная информация, которую клиент получает в Сети накануне подписания договора.

Последний фактор — психологическая несовместимость продавца и покупателя.