Молодая мать придумала гениальный способ погладить одежду без утюга
Как сообщает онлайн-издание The Sun, Шантель Мила изобрела средство для разглаживания складок на одежде и поспешила поделиться «рецептом» со всеми желающими. По ее словам, нужно только 2 стакана воды, 1 чайная ложка кондиционера для волос и 1 чайная ложка уксуса. Дальше все необходимо тщательно смешать и залить в бутылку с пульверизатором.
Девушка наглядно показала, как нанесла спрей на мятую рубашку и оставила ее на вешалке на 5 минут, чтобы средство подействовало. Вещь действительно стала выглядеть так, будто ее погладили утюгом. Довольная собой блогерша заявила, что этот электрический прибор больше никому не понадобится, и посоветовала выкинуть его. Публикация Шантель быстро стала очень популярной и собрала множество лайков и благодарных комментариев. Пользователи отметили, что обязательно воспользуются лайфхаком блогерши, а многие из них признались, что просто ненавидят глажку, так что спрей станет для них спасением.
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Фото: depositphotos
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