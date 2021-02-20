Молодая мать придумала гениальный способ погладить одежду без утюга

Девушка наглядно показала, как нанесла спрей на мятую рубашку и оставила ее на вешалке на 5 минут, чтобы средство подействовало. Вещь действительно стала выглядеть так, будто ее погладили утюгом. Довольная собой блогерша заявила, что этот электрический прибор больше никому не понадобится, и посоветовала выкинуть его. Публикация Шантель быстро стала очень популярной и собрала множество лайков и благодарных комментариев. Пользователи отметили, что обязательно воспользуются лайфхаком блогерши, а многие из них признались, что просто ненавидят глажку, так что спрей станет для них спасением.

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