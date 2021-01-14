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Художник слепил картину Леонардо да Винчи из пасты

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Фото: Facebook/Serghei Pakhomoff

Художник из Пермского края Сергей Пахомов лепит из пасты различные модели самолетов, машин и прочего в миниатюре, пишет The Sun.

По профессии Пахомов пиарщик. Необычное увлечение изначально было лишь интересной идеей для очередной рекламной кампании макаронной фабрики в 2006 году. Миниатюры автомобилей, самолетов из теста предполагалось сделать наглядным пособием. В результате они пережили фабрику: предприятие закрылось, а хобби Сергея - осталось.

51-летний гениальный любитель макарон пошел дольше – кроме различного транспорта, в его коллекции появились слепки в виде зданий, людей, а недавно россиянин осмелился повторить «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. На изготовление каждого из произведений у Сергея уходит от двух часов до одного месяца.

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Художник из Пермского края Сергей Пахомов

Фото: Facebook/Serghei Pakhomoff

«Я начал с самых разных идей, таких как автомобили, мотоциклы, самолеты, вертолеты, парусные лодки, велосипеды и ветряные мельницы. Затем попытался создать карикатурные копии людей, животных и копии всемирно известных скульптур, памятников, - признается мастер. - Один из моих любимых макаронных проектов - это масштабная копия Дома Гонолулу, я потратил на ее изготовление месяц. Более простые конструкции занимают пару часов, а сложные - до месяца».

Большинство людей, увидев работы Пахомова восхищаются гениальностью. Однако всем хочется попробовать их на вкус.

Фото: Facebook/Serghei Pakhomoff, pixabay.com

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