Художник слепил картину Леонардо да Винчи из пасты
Фото: Facebook/Serghei Pakhomoff
По профессии Пахомов пиарщик. Необычное увлечение изначально было лишь интересной идеей для очередной рекламной кампании макаронной фабрики в 2006 году. Миниатюры автомобилей, самолетов из теста предполагалось сделать наглядным пособием. В результате они пережили фабрику: предприятие закрылось, а хобби Сергея - осталось.
51-летний гениальный любитель макарон пошел дольше – кроме различного транспорта, в его коллекции появились слепки в виде зданий, людей, а недавно россиянин осмелился повторить «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. На изготовление каждого из произведений у Сергея уходит от двух часов до одного месяца.
Фото: Facebook/Serghei Pakhomoff
«Я начал с самых разных идей, таких как автомобили, мотоциклы, самолеты, вертолеты, парусные лодки, велосипеды и ветряные мельницы. Затем попытался создать карикатурные копии людей, животных и копии всемирно известных скульптур, памятников, - признается мастер. - Один из моих любимых макаронных проектов - это масштабная копия Дома Гонолулу, я потратил на ее изготовление месяц. Более простые конструкции занимают пару часов, а сложные - до месяца».
Большинство людей, увидев работы Пахомова восхищаются гениальностью. Однако всем хочется попробовать их на вкус.
Фото: Facebook/Serghei Pakhomoff, pixabay.com
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