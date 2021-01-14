Художник слепил картину Леонардо да Винчи из пасты

По профессии Пахомов пиарщик. Необычное увлечение изначально было лишь интересной идеей для очередной рекламной кампании макаронной фабрики в 2006 году. Миниатюры автомобилей, самолетов из теста предполагалось сделать наглядным пособием. В результате они пережили фабрику: предприятие закрылось, а хобби Сергея - осталось.

51-летний гениальный любитель макарон пошел дольше – кроме различного транспорта, в его коллекции появились слепки в виде зданий, людей, а недавно россиянин осмелился повторить «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. На изготовление каждого из произведений у Сергея уходит от двух часов до одного месяца.