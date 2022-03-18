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Хозяйкам рассказали о правилах хранения круп — даже место в шкафу имеет значение
Специалист по питанию Елена Доронкина раскрыла хозяйкам условия правильного хранения круп. По ее словам, немаловажно обращать внимание в том числе на то, в какой части шкафа они находятся. Так, наиболее неподходящее место для хранения данных продуктов оказалось на верхних полках кухонного гарнитура.
Объясняется это тем, что верхние кухонные полки не подходят для хранения круп из-за своего расположения, поскольку температура там выше, чем внизу. Таким образом хранение круп наверху значительно сокращает срок годности продукта, а будучи ниже к полу, они пролежат заметно дольше.
Кроме того, следует избегать хранения сыпучих продуктов в полиэтиленовых пакетах, потому что в них они быстрее портятся. В данном случае отдать предпочтение лучше жестяным коробкам и ящикам, посоветовала Елена Доронкина.
Любителям хранить бакалею в холщовых мешочках специалист по питанию порекомендовала «хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного "оживить" продукт». Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.ru».
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