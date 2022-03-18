Хозяйкам рассказали о правилах хранения круп — даже место в шкафу имеет значение

Объясняется это тем, что верхние кухонные полки не подходят для хранения круп из-за своего расположения, поскольку температура там выше, чем внизу. Таким образом хранение круп наверху значительно сокращает срок годности продукта, а будучи ниже к полу, они пролежат заметно дольше.

Кроме того, следует избегать хранения сыпучих продуктов в полиэтиленовых пакетах, потому что в них они быстрее портятся. В данном случае отдать предпочтение лучше жестяным коробкам и ящикам, посоветовала Елена Доронкина.

Любителям хранить бакалею в холщовых мешочках специалист по питанию порекомендовала «хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного "оживить" продукт». Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.ru».