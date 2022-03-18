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Хозяйкам рассказали о правилах хранения круп — даже место в шкафу имеет значение

Специалист по питанию Елена Доронкина раскрыла хозяйкам условия правильного хранения круп. По ее словам, немаловажно обращать внимание в том числе на то, в какой части шкафа они находятся. Так, наиболее неподходящее место для хранения данных продуктов оказалось на верхних полках кухонного гарнитура.
Хозяйкам рассказали о правилах хранения круп — даже место в шкафу имеет значение

Объясняется это тем, что верхние кухонные полки не подходят для хранения круп из-за своего расположения, поскольку температура там выше, чем внизу. Таким образом хранение круп наверху значительно сокращает срок годности продукта, а будучи ниже к полу, они пролежат заметно дольше.

Кроме того, следует избегать хранения сыпучих продуктов в полиэтиленовых пакетах, потому что в них они быстрее портятся. В данном случае отдать предпочтение лучше жестяным коробкам и ящикам, посоветовала Елена Доронкина.

Любителям хранить бакалею в холщовых мешочках специалист по питанию порекомендовала «хотя бы изредка их проветривать, чтобы немного "оживить" продукт». Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.ru».

Фото: freepik.com

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