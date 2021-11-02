Какие тапочки носите вы: что о женщине может рассказать ее домашняя обувь

Модные и утонченные тапочки носят активные, открытые и эмоциональные девушки, которые любят новое, много читают и предпочитают деловую сферу, возможно, свой бизнес. О противоположном характере говорят резиновые сланцы, которые предпочитают скованные и безэмоциональные особы, но весьма требовательны и конкретны. Они обычно работают на руководящих должностях в банковском деле или юриспруденции, а свое женское начало нередко проявляют в танцах.

Мягкие и меховые тапочки носят нежные и заботливые девушки, для которых важны семья, дом и уют. Домашняя обувь с мехом и на каблуке описывают свою хозяйку как женственную, инфантильную, романтичную особу. Ходить по дому босиком любят вспыльчивые, при этом нежные женщины. Они не представляют своей жизни без путешествий.

Между тем Екатерина Есичева отметила в беседе с «Пятым каналом», что важны не тапочки на ногах девушки девушки, а ее любовь к себе.