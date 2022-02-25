Как избавиться от запаха в холодильнике — эти способы доступны каждой хозяйке
Как сообщает «Московский комсомолец», вонь может исходить из дренажного отверстия в холодильнике. В этот лоток обычно стекает конденсат. Порой слив засоряется и начинает источать неприятный запах.
Затем следует обратить внимание на резиновые уплотнители на дверце техники. В случае необходимости промойте их специальным составом, который устранит источник проблемы.
Для этого понадобится на литр теплой воды добавить 2 столовые ложки соды или 3 столовые ложки уксуса. Этим раствором протрите стенки, полки и дверцу холодильника, а затем обработайте данные элементы лимоном.
Если же способ не поможет исправить ситуацию, используйте, скажем так, самодельные поглотители запахов. Актуальным в таком случае становится активированный уголь, наверняка завалявшийся в аптечке. 10-20 таблеток высыпьте в любую тару, а далее меняйте средство несколько раз в месяц.
Так и обычная пищевая сода найдется практически у каждой хозяйки. Поставьте открытую упаковку в холодильник, но обновите ее через 3 недели.
Самым долговременным поглотителем запахов становится кофе. На месяц хватит небольшого стакана растворимого кофе, зерен или гущи.
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