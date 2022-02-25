Как избавиться от запаха в холодильнике — эти способы доступны каждой хозяйке

Как сообщает «Московский комсомолец», вонь может исходить из дренажного отверстия в холодильнике. В этот лоток обычно стекает конденсат. Порой слив засоряется и начинает источать неприятный запах.

Затем следует обратить внимание на резиновые уплотнители на дверце техники. В случае необходимости промойте их специальным составом, который устранит источник проблемы.

Для этого понадобится на литр теплой воды добавить 2 столовые ложки соды или 3 столовые ложки уксуса. Этим раствором протрите стенки, полки и дверцу холодильника, а затем обработайте данные элементы лимоном.