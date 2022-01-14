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Как и когда делать уборку, чтобы не накликать беду

Считается, что уборка избавляет дом не только от грязи и пыли, но и от плохой энергетики и негативных эмоций. Чистота способствует привлечению благополучия и удачи в жилище. Однако в некоторых случаях может иметь обратный эффект и навлечь беду на хозяев.
Как и когда делать уборку, чтобы не накликать беду

В первую очередь, согласно народным приметам, для уборки следует выбирать подходящий день. Влажную уборку не рекомендуется делать по понедельникам, иначе хозяйка спугнет удачу и приобретет финансовые проблемы. Максимум, что можно сделать, так это проветрить помещение или пропылесосить. В пятницу лучше разрешается только заменить постельное белье и стереть пыль, а в воскресение - отдохнуть и провести время с близкими.

Что касается влажной уборки, делать это рекомендуется в светлое время суток. Так как после заката привлечете в дом беды и болезни. Чтобы сохранить в доме удачу и финансы, мыть полы надо от порога.

Множество примет связано и с веником. Как пишет Zagovormaga, с его помощью можно намести счастье и здоровье или же накликать беду. В доме не должно быть более одной метелки, а хранить ее следует в чистом виде.

Фото: freepik.com

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