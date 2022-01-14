Как и когда делать уборку, чтобы не накликать беду

Что касается влажной уборки, делать это рекомендуется в светлое время суток. Так как после заката привлечете в дом беды и болезни. Чтобы сохранить в доме удачу и финансы, мыть полы надо от порога.

Множество примет связано и с веником. Как пишет Zagovormaga, с его помощью можно намести счастье и здоровье или же накликать беду. В доме не должно быть более одной метелки, а хранить ее следует в чистом виде.