Как и когда делать уборку, чтобы не накликать беду
В первую очередь, согласно народным приметам, для уборки следует выбирать подходящий день. Влажную уборку не рекомендуется делать по понедельникам, иначе хозяйка спугнет удачу и приобретет финансовые проблемы. Максимум, что можно сделать, так это проветрить помещение или пропылесосить. В пятницу лучше разрешается только заменить постельное белье и стереть пыль, а в воскресение - отдохнуть и провести время с близкими.
Что касается влажной уборки, делать это рекомендуется в светлое время суток. Так как после заката привлечете в дом беды и болезни. Чтобы сохранить в доме удачу и финансы, мыть полы надо от порога.
Множество примет связано и с веником. Как пишет Zagovormaga, с его помощью можно намести счастье и здоровье или же накликать беду. В доме не должно быть более одной метелки, а хранить ее следует в чистом виде.
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