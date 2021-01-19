Итальянский город раздаст приезжим деньги на покупку и ремонт жилья

На данный момент в реестре квартир на продажу несколько десятков вариантов. Как уточняет издание, еще около сотни домов мэрия хочет продать в ближайшие годы. Это станет возможно после того, как старые владельцы передадут жилье в собственность муниципалитета.

Важное условие – отремонтировать объекты в течение трех лет. План реконструкции следует подать в мэрию в течение года после заключения сделки, начать работы необходимо в течение двух лет. Кроме того, участники необычной программы переселения внесут в казну гарантийный депозит в размере пяти тысяч евро. Его можно получить после окончания ремонта. Грант на ремонт составит до 15 тысяч евро, а также 10 тысяч евро за выполнение энергоэффективных работ.