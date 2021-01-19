Итальянский город раздаст приезжим деньги на покупку и ремонт жилья
Администрация населенного пункта объявила специальную акцию для привлечения новых жителей. В городе будут распроданы дома по цене всего в один евро. При этом власти предоставят новым жильцам деньги на ремонт жилья. Те, кто приобретут недвижимость в нормальном состоянии (цена от 10 тысяч евро), выдадут гранты в размере до восьми тысяч евро.
На данный момент в реестре квартир на продажу несколько десятков вариантов. Как уточняет издание, еще около сотни домов мэрия хочет продать в ближайшие годы. Это станет возможно после того, как старые владельцы передадут жилье в собственность муниципалитета.
Важное условие – отремонтировать объекты в течение трех лет. План реконструкции следует подать в мэрию в течение года после заключения сделки, начать работы необходимо в течение двух лет. Кроме того, участники необычной программы переселения внесут в казну гарантийный депозит в размере пяти тысяч евро. Его можно получить после окончания ремонта. Грант на ремонт составит до 15 тысяч евро, а также 10 тысяч евро за выполнение энергоэффективных работ.
Фото: pixabay.com
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