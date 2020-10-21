Идеальную хозяйку раскритиковали за слишком ответственное отношение к дому

Женщина поделилась в Сети фотографией своей бюджетной кладовой и прачечной. Она использовала в этих помещениях множество упаковок, емкостей и мебели из Kmart и IKEA: от стеклянных банок, декоративных этикеток до корзин для хранения. В кладовой есть подходящие чашки для всех сортов чая, а по пластиковым ящикам разложены кухонные принадлежности.

Австралийка работает в больнице, она взяла отпуск, чтобы поменять дизайн комнат — теперь в них легче ориентироваться. «Кто сказал, что нельзя укладываться в бюджет», — добавила она. Пользователи были в восторге от ее работы. Особенно им понравились наклейки на коробках и контейнерах с надписями о том, что там лежит.