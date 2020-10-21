Идеальную хозяйку раскритиковали за слишком ответственное отношение к дому
Женщина поделилась в Сети фотографией своей бюджетной кладовой и прачечной. Она использовала в этих помещениях множество упаковок, емкостей и мебели из Kmart и IKEA: от стеклянных банок, декоративных этикеток до корзин для хранения. В кладовой есть подходящие чашки для всех сортов чая, а по пластиковым ящикам разложены кухонные принадлежности.
Австралийка работает в больнице, она взяла отпуск, чтобы поменять дизайн комнат — теперь в них легче ориентироваться. «Кто сказал, что нельзя укладываться в бюджет», — добавила она. Пользователи были в восторге от ее работы. Особенно им понравились наклейки на коробках и контейнерах с надписями о том, что там лежит.
October 21, 2020
«Ух ты! Это буквально моя цель: иметь такую кладовую», — написала одна женщина. «Я хочу приехать и поиграть у тебя дома! Мне это очень нравится, молодец», — согласилась другая.
Однако большинство склоняются к тому, что австралийка чересчур усложнила свою жизнь. По их словам, между искусственными цветами, банками и упаковками нужно часто протирать пыль. «Кто-нибудь подумал, сколько пыли вам придется выметать и сколько предметов переставлять?», — уточнили в комментариях. «Обожаю, но слишком сложно для меня», — призналась еще одна хозяйка.
Фото: Pixabay.com
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