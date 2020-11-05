Эксперты перечислили главные требования к домам и квартирам после пандемии

Как считают специалисты, после пандемии люди будут предпочитать в квартирах светлые тона. Так, главными тенденциями станут белая кухня и многофункциональность пространства.

Предпочтение светлых тонов в интерьере эксперты объяснили стремлением к чистоте из-за пандемии. Как доказательство они привели статистику количества запросов со словосочетанием «белая кухня»: в 2020 году люди искали эту информацию намного чаще.