Эксперты перечислили главные требования к домам и квартирам после пандемии
Как считают специалисты, после пандемии люди будут предпочитать в квартирах светлые тона. Так, главными тенденциями станут белая кухня и многофункциональность пространства.
Предпочтение светлых тонов в интерьере эксперты объяснили стремлением к чистоте из-за пандемии. Как доказательство они привели статистику количества запросов со словосочетанием «белая кухня»: в 2020 году люди искали эту информацию намного чаще.
Фото: pexels.com
Кроме того, коронавирус заставит людей выбирать многофункциональные интерьеры, которые можно будет легко трансформировать в офисы, если потребуется. Из-за этого вырос спрос на подъемные кровати, которые можно спрятать, организовав рабочее место.
Специалисты добавили, что люди отныне ищут пространства с местом для занятий спортом. Им важно, чтобы дома была территория, где можно качественно тренироваться, не посещая при этом фитнесс-клуб. В связи с этим производители спортивного инвентаря и оборудования, скорее всего, будут выпускать тренажеры, которые смогут вписаться в любой интерьер, считают в Houzz.
Ожидается увеличение спроса на площадки для пикников, беседок и небольших огородов. По мнению экспертов, люди в 2021 году будут выбирать антимикробные медные смесители, яркую мебель и мозаичную плитку, украшенную богатым узором для ванных комнат. Они прогнозируют увеличение спроса на винтажные вещи из-за тренда на экологичность и идею разумного потребления.
Фото: pexels.com
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