Эксперты объяснили любовь россиян к коврам

По их словам, это пристрастие можно связать с желанием согреться, звукоизолировать квартиру и продемонстрировать свой статус. Турецкая газета поразилась, сколько фотографий с коврами россияне публикуют в социальных сетях. Журналисты пишут, что ковры – неотъемлемая часть интерьеров российских квартир, эти тканые изделия встречаются даже в ванных комнатах и туалетах.

По мнению турецких экспертов, традиция украшать жилье коврами в России укоренилась в 1960-е годы прошлого столетия. Тогда люди уезжали и деревень и заселялись в квартирах многоэтажных домов. «Разумеется, тогда горожан не волновало, как выглядели их дома. Единственной заботой было не окоченеть от холода», — подчеркнули авторы.

По оценке турецких специалистов, ковры являются отличным шумоизолирующим материалом: с ними не слышны плач ребенка или ссора соседей. Ковры также придают его владельцу статус. Позволить тканое изделие могли далеко не все: таким образом, ковры демонстрировали зажиточность и достаток.

В России сложились суеверия, связанные с коврами. К примеру, если их прибивать к стене – дома будет скандал. «Поэтому русские предпочитали вешать ковры на стены, пришивая к ним петли», — подчеркнула газета.