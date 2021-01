Эксперт по уборке дала золотые советы, как очистить дом за один час

На ее аккаунт House To Home At Last в Instagram подписаны более 200 тысяч человек. Даниэль, живущая на северо-востоке Великобритании с 37-летним мужем Питером, десятилетней дочерью Эви и семилетним сыном Исааком, говорит: «Установите себе таймер и выделите время в течение дня, когда сможете убраться. Не думайте об этом до старта процедуры, а начав, не позволяйте никому вас отвлекать».

Эксперт рекомендует очищать дом утром, так как в эти часы больше всего энергии и мотивации. Выпейте чашку чая перед тем, как начать, чтобы у вас не возникло соблазна прервать уборку. Очень важна удобная одежда, которую вы не боитесь испачкать. Установите на телефоне режим «не беспокоить» и составьте «очищающий плейлист» из треков, которые вдохновляют. Начинать специалист советует с того места, которое вам сложнее убирать. Под рукой полезно иметь пустую корзину для белья, чтобы складывать в нее грязные ткани по ходу уборки. Дети в это время должны быть заняты, поставьте им фильм или попросите поиграть. Установите таймер для каждой комнаты, и когда время истечет, двигайтесь дальше.