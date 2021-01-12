Эксперт по уборке дала золотые советы, как очистить дом за один час

На ванную эксперт выделяет 15 минут. Оставьте душевую лейку пропитаться на ночь, наполнив пакет белым винным уксусом и поместив туда устройство. На следующий день надо протереть металл, который сразу засияет. Вы также можете убирать пятна от воды и грязь вокруг раковины с помощью зубной пасты и влажной ткани, пока чистите зубы утром. Обрызгайте раковину, ванну или душ чистящим средством, а затем дайте ему «поработать» несколько минут, пока вы занимаетесь всем остальным. Всегда надевайте перчатки для чистки унитаза. «Я начинаю с очистки бачка снаружи и заканчиваю краем унитаза, чтобы не распространять микробы, часто промываю губку», — говорит эксперт. Замените полотенца, чтобы все выглядело чистым и свежим.

Для детской комнаты Диксон выделяет десять минут. Если дети находятся рядом, вовлекайте их, мотивируя конкретными задачами. Вы можете дать им минуту, чтобы они убрали свои книги, застелили постель. Пусть соберут все игрушки в ящик. Если у вас есть малыши, быстро вымойте их пластмассовые игрушки, поместив в посудомоечную машину. Попросите детей стереть все записи или грязные следы со стен. Когда вы заправляете кровати, не упускайте из виду то, что находится внизу!

В спальне главное заправить одеяло в каркас кровати. Затем следует красиво застелить место отдыха. Обязательно набейте подушки и хорошенько встряхните пуховое одеяло, чтобы придать ему форму и проветрить. «Мне нравится заправлять постель по бокам каркаса кровати. Это занимает секунды, но имеет большое значение по сравнению, если бы просто края одеяла свисали. Если вам нужно поменять простыни, лучший совет — складывать комплекты внутри соответствующего пододеяльника. Откройте окна, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха», — продолжает эксперт. Если с ваших окон или зеркал нужно очистить следы, добавьте в воду капли моющего средства для посудомоечной машины. Если у вас есть время, протрите поверхности и не забудьте пропылесосить пол.