Эксперт по цветотерапии назвал оттенки, которые помогут улучшить вашу жизнь (и сексуальность)

Вопреки расхожему мнению, выбор оттенка для той или иной комнаты, может иметь большое значение, однако далеко не все знают, с чего именно стоит начать, чтобы создать в помещении позитивную энергетику. Ведущий британский специалист по цветотерапии назвала оттенки, которые способствуют получения желаемых эмоций и чувств в каждой комнате, от белоснежной расслабляющей ванной комнаты до успокаивающей спальни, передает издание Daily Mail.

Эксперт объяснил, что, например, оттенки терракоты в гостиной могут сделать ее более гостеприимной для гостей, в то время как желтый цвет на кухне поможет найти аппетит и улучшит пищеварение: «Что касается входной двери, то стоит отдать предпочтение черной элегантной модели или темно-зеленой, которая придаст ощущение роскоши, элегантности и изобилия. Темно-синий оттенок также подходит для того, чтобы добавить четкости линий, структуры и некой законченности в дизайн вашего дома. Коридоры лучше оформить в одном цвете. Для этого идеально подойдет нежно-зеленый цвет в сочетании с растительными принтами или картинами. Для спальни, где вы отдыхаете и восстанавливаете силы, выберите фиолетовый или нежно-синий оттенок. Также можно добавить несколько ярко-красных оттенков, которые усилят энергетику и сексуальное желание. Ванную комнату лучше оформить в белом или голубом цвете (это ассоциируется с чистотой и безопасностью). Можно добавить немного ярких оттенков, чтобы оживить однотонный дизайн ванной комнаты. В кабинете вы должны быть собраны и максимально сконцентрированы, поэтому для оформления рабочего пространства можно выбрать коричнево-желтый цвет и добавить несколько ярких акцентов».