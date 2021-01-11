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Эксперт дала золотые советы по стирке полотенец, чтобы они оставались пушистыми

Дизайнер полотенец компании Christy Люси Экройд поделилась советами, как сохранить полотенца для ванной пушистыми, пишет Daily Mirror.

Всем нравятся мягкие и пушистые полотенца, которые можно найти в шикарных отелях, но эту нежность изделий из хлопка трудно воспроизвести дома. Даже когда вы балуете себя новым комплектом роскошных полотенец, всего за несколько недель они снова становятся жесткими и безжизненными.

Эксперт дала несколько советов, позволяющих сохранять полотенца свежими, и объяснила, почему никогда нельзя использовать радиатор для их сушки. Одна из самых больших ошибок, которые допускают хозяйки, стирают их с остальными вещами в машинке. Вместо этого, как уточнила дизайнер, нужно стирать полотенца отдельно и не отжимать.

«При стирке полотенец никогда не перегружайте машину, — говорит она. — Им нужно много места внутри барабана, чтобы могли дышать и циркулировать, это позволяет правильно ополаскивать и взбивать. Если вы набьете машину бельем, то в конечном итоге получите слипшуюся кучу, в итоге — жесткие полотенца, больше похожие на картон».

Совет номер два: избегайте использования ополаскивателей на основе силикона, поскольку они могут накапливаться и снижать впитывающие свойства изделий. Следует стирать полотенца при 40° C, чтобы они не изнашивались раньше времени. Один из самых простых способов сохранить их пушистыми — хорошенько встряхнуть перед тем, как опустить в стирку. Это нужно повторить, доставая чистые изделия из барабана. Золотое правило — никогда не вешать полотенца на радиатор.

«Вместо этого чередуйте сушку в барабане и сушку на веревке, — посоветовала эксперт. — Лучший способ получить самые нежные полотенца — это сушить в машине сразу после стирки, однако это вредно для ткани. Поэтому время от времени сушите полотенца на веревке».

Фото: pexels.com

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