Эксперт дала золотые советы по стирке полотенец, чтобы они оставались пушистыми

«При стирке полотенец никогда не перегружайте машину, — говорит она. — Им нужно много места внутри барабана, чтобы могли дышать и циркулировать, это позволяет правильно ополаскивать и взбивать. Если вы набьете машину бельем, то в конечном итоге получите слипшуюся кучу, в итоге — жесткие полотенца, больше похожие на картон».

Совет номер два: избегайте использования ополаскивателей на основе силикона, поскольку они могут накапливаться и снижать впитывающие свойства изделий. Следует стирать полотенца при 40° C, чтобы они не изнашивались раньше времени. Один из самых простых способов сохранить их пушистыми — хорошенько встряхнуть перед тем, как опустить в стирку. Это нужно повторить, доставая чистые изделия из барабана. Золотое правило — никогда не вешать полотенца на радиатор.

«Вместо этого чередуйте сушку в барабане и сушку на веревке, — посоветовала эксперт. — Лучший способ получить самые нежные полотенца — это сушить в машине сразу после стирки, однако это вредно для ткани. Поэтому время от времени сушите полотенца на веревке».