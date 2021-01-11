Эксперт дала золотые советы по стирке полотенец, чтобы они оставались пушистыми
Всем нравятся мягкие и пушистые полотенца, которые можно найти в шикарных отелях, но эту нежность изделий из хлопка трудно воспроизвести дома. Даже когда вы балуете себя новым комплектом роскошных полотенец, всего за несколько недель они снова становятся жесткими и безжизненными.
Эксперт дала несколько советов, позволяющих сохранять полотенца свежими, и объяснила, почему никогда нельзя использовать радиатор для их сушки. Одна из самых больших ошибок, которые допускают хозяйки, стирают их с остальными вещами в машинке. Вместо этого, как уточнила дизайнер, нужно стирать полотенца отдельно и не отжимать.
«При стирке полотенец никогда не перегружайте машину, — говорит она. — Им нужно много места внутри барабана, чтобы могли дышать и циркулировать, это позволяет правильно ополаскивать и взбивать. Если вы набьете машину бельем, то в конечном итоге получите слипшуюся кучу, в итоге — жесткие полотенца, больше похожие на картон».
Совет номер два: избегайте использования ополаскивателей на основе силикона, поскольку они могут накапливаться и снижать впитывающие свойства изделий. Следует стирать полотенца при 40° C, чтобы они не изнашивались раньше времени. Один из самых простых способов сохранить их пушистыми — хорошенько встряхнуть перед тем, как опустить в стирку. Это нужно повторить, доставая чистые изделия из барабана. Золотое правило — никогда не вешать полотенца на радиатор.
«Вместо этого чередуйте сушку в барабане и сушку на веревке, — посоветовала эксперт. — Лучший способ получить самые нежные полотенца — это сушить в машине сразу после стирки, однако это вредно для ткани. Поэтому время от времени сушите полотенца на веревке».
Фото: pexels.com
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